ОБСЕ за неделю зафиксировала более тысячи нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на минувшей неделе зафиксировала более 1,2 тысячи нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг на брифинге первый замглавы миссии Александр Хуг.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Режим прекращения огня нарушается. На прошлой неделе мы зафиксировали более 1,2 тысячи таких случаев, каждый из них нарушение, каждый из них – угроза жизни гражданского населения", — сказал Хуг.

По его словам, по сравнению с позапрошлой неделей количество нарушений режима тишины снизилось на 85%.

"Уменьшение количества случаев применения оружия, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям, еще существеннее — на 94% меньше по сравнении с аналогичным показателем позапрошлой недели", — отметил Хуг.