В Хельсинки заварят канализационные люки перед встречей Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — РИА Новости. Экстраординарные меры безопасности предпринимаются в Хельсинки в связи с проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, полиция сообщает, что на улицах горда будут заварены канализационные люки.

"В связи с мерами безопасности, например, будут заварены канализационные люки. Работы вызовут затруднения в движении автотранспорта", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте полиции.

Оператор городского транспорта, компания HSL, ожидает перекрытия всего движения на центральной улице финской столицы Маннерхейминтие (Mannerheimintie).

"Возможно, что движение изменится в воскресенье, так как ожидается, что прибудут супруги Трамп в Хельсинки. Например, HSL готовится для закрытия всего движения на Маннерхейминтие", — отметил главный инспектор HSL Петри Саари в интервью газете Ilta-Lehti.

Ожидается, что прохожие будут в эти дни передвигаться по центру Хельсинки группами, согласно указаниям HSL.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.