В Египте поднимут на поверхность черный саркофаг

КАИР, 12 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые-археологи и сотрудники Министерства по делам памятников древности Египта разрабатывают план подъема на поверхность таинственного черного саркофага, обнаруженного недавно под зданием в Александрии, сообщил глава департамента проектов министерства Ваад Абу аль-Аля.

Саркофаг, возраст которого ученые оценивают примерно в две тысячи лет (34-30 годы до нашей эры), не открывали с момента погребения, он покрыт нетронутым толстым слоем специального раствора.

"Работы будут проведены в два этапа: на первом будет подготовлена площадка вокруг саркофага, затем саркофаг с помощью лебедки поднимут на поверхность. Все операции необходимо провести максимально аккуратно, чтобы не повредить этот ценнейший памятник", — цитирует газета "Тахият Маср" представителя министерства.

По словам Абу аль-Аля, если вес запечатанного саркофага все же не позволит поднять его на поверхность, инженеры намерены раскопать площадку вокруг памятника и под ним, затем отделить и поднять крышку, после чего уже будет поднят сам саркофаг с содержимым.

"В любом случае вся операция будет производиться с использованием самой передовой техники и под строгим контролем специалистов, чтобы не нанести ущерб памятнику", — уточнил чиновник.

Самый большой саркофаг

Нетронутый мародерами таинственный гигантский саркофаг из черного гранита нашли в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в Александрии. Рядом с ним обнаружили фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты. Ученые полагают, что они могут иметь отношение погребенному в саркофаге человеку.

Также сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 лет до нашей эры). В этом же районе находятся уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.

Между тем СМИ Египта заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за "заключенного в нем зла". Страхи подогревает необычный черный цвет памятника, а также его гигантские размеры (265 сантиметров в длину, 185 в высоту и 165 в ширину) — саркофаги таких размеров никогда ранее не находили в Египте.