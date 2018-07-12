БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, она произошла в президентство его предшественника Барака Обамы.

"Задолго до того, как я пришел сюда (на этот пост), президент Обама позволили этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", — заявил американский лидер на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа", — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".