СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Политическим лидерам на Украине необходимо брать ответственность за свои слова о возвращении Крыма и Донбасса, а не заниматься политической демагогией, сказала РИА Новости спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя соответствующее заявление главы украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что Украине, чтобы вернуть Крым, необходимо усилить армию и провести переговоры в будапештском формате. Слова экс-премьера Украины привела пресс-служба возглавляемой ею партии "Батькивщина".

"Понятно, что (на Украине – ред.) идет предвыборная борьба, у Юлии Владимировны есть определенные амбиции. Но власть – это прежде всего ответственность. Когда политические лидеры Украины или те, кто претендует на то, чтобы ими стать, будут брать на себя ответственность. Я считаю, что это политическая демагогия, ничего общего не имеющая с нормами международного права и права тех государств, о которых идет речь", — сказала Алтабаева.

Спикер законодательного собрания напомнила, что Крым и Севастополь с точки зрения исторического развития всегда были частью Российской империи, а позднее – СССР.

"Когда в 1954 году Крым был передан в состав УССР, и то, документы, которыми это было оформлено – решение президиума верховного совета СССР – были оформлены не должным образом. А что касается Севастополя, таких документов не был вовсе, передача Севастополя (Украине – ред.) – огромный вопрос", — отметила Алтабаева.

Кроме того, было решение Верховного Совета РФ 1993 года о подтверждении российского статуса Крыма и Севастополя, которое в силу сложившейся тогда политической ситуации в России не было реализовано, отметила Алтабаева. Самым важным аргументом для всех остается волеизъявление жителей полуострова – реализованное на референдуме в 2014 году, выбор был сделан, и он не подвергается сомнению, в том числе с точки зрения международного права, считает спикер заксобрания.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".