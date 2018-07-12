Украинские националисты спровоцировали драку в мэрии Киева

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Члены украинской националистической партии "Свобода" спровоцировали потасовку между митингующими и полицией в здании мэрии Киева, передает в четверг агентство "Украинские новости".

"Представители и депутаты фракции всеукраинского объединения "Свобода" спровоцировали потасовку между активистами, которые протестуют против повышения платы за проезд в коммунальном транспорте Киева, и правоохранителями в кулуарах здания киевского городского совета", — говорится в сообщении.

По данным издания, в ходе заседания Киевсовета в повестку был внесен проект решения о моратории на повышение тарифов на проезд до проведения публичного аудита транспортных предприятий и введения электронного билета. Во время обсуждения документа в кулуарах находились около 300 активистов и порядка 80 правоохранителей.

В процессе выступления представителей трудовых коллективов транспортных предприятий депутат от "Свободы" Владимир Бохняк вышел в кулуары и вместе с помощниками начал прорывать кордон правоохранителей, за ним ринулись активисты.

"Это спровоцировало потасовку, в ходе которой несколько правоохранителей получили легкие телесные повреждения", — отмечается в сообщении агентства.