БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использовал время своего выступления на заседании саммита НАТО в четверг с участием Грузии и Украины, чтобы вновь поставить вопрос об увеличении расходов на оборону, союзники вернулись к обсуждению этой темы, сообщил в четверг журналистам источник в одной из делегаций.
"Трамп вновь поставил вопрос расходов, было решено созвать заседание Североатлантического совета и обсуждать эту тему", — добавил источник.
"Я такого не слышал", — сказал источник, отвечая на вопросы журналистов, угрожал ли Трамп выйти из НАТО.