БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использовал время своего выступления на заседании саммита НАТО в четверг с участием Грузии и Украины, чтобы вновь поставить вопрос об увеличении расходов на оборону, союзники вернулись к обсуждению этой темы, сообщил в четверг журналистам источник в одной из делегаций.

"Шло заседание с Украиной и Грузией, но президент Трамп использовал свое время, чтобы говорить только о расходах на оборону, только о странах, которые мало платят, и несколько раз потребовал прямо от Германии платить больше", — сообщил журналистам источник в одной из делегаций альянса.

"Трамп вновь поставил вопрос расходов, было решено созвать заседание Североатлантического совета и обсуждать эту тему", — добавил источник.

"Я такого не слышал", — сказал источник, отвечая на вопросы журналистов, угрожал ли Трамп выйти из НАТО.