Украинский телеканал оспорит штраф за трансляцию концерта ко Дню Победы

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" оспорит в суде решение Национального совета по телерадиовещанию Украины о наложении около 155 тысяч долларов штрафа из-за трансляции концерта по случаю Дня Победы, сообщила в четверг пресс-служба телеканала.

Ранее Нацсовет по телерадиовещанию Украины принял решение оштрафовать "Интер" на 4,046 миллиона гривен (около 155 тысяч долларов) из-за концерта, который украинский телеканал транслировал 9 мая по случаю Дня Победы.

"Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не привела аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения "Интером" положений действующего законодательства. Свои возражения на безосновательные обвинения телеканал уже направил в Нацсовет.

"В эфире концерт "Победа. Одна на всех" стал абсолютным лидером, его посмотрели 7,3 млн человек. После выхода концерта на телеканал в течение нескольких недель поступали многочисленные обращения зрителей с благодарностями за созданную программу", — добавили в пресс-службе.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Радикалы после этого устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта и провести проверку.

Украинский телеканал "Интер" неоднократно критиковали и пикетировали — из-за концерта ко Дню Победы, из-за трансляции ЧМ по футболу, который проходит в России. Несмотря на это Нацсовет продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет.