Украинский телеканал оспорит штраф за трансляцию концерта ко Дню Победы

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" оспорит в суде решение Национального совета по телерадиовещанию Украины о наложении около 155 тысяч долларов штрафа из-за трансляции концерта по случаю Дня Победы, сообщила в четверг пресс-служба телеканала.
Ранее Нацсовет по телерадиовещанию Украины принял решение оштрафовать "Интер" на 4,046 миллиона гривен (около 155 тысяч долларов) из-за концерта, который украинский телеканал транслировал 9 мая по случаю Дня Победы.
"Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке", — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не привела аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения "Интером" положений действующего законодательства. Свои возражения на безосновательные обвинения телеканал уже направил в Нацсовет.
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".
Украинский телеканал "Интер" неоднократно критиковали и пикетировали — из-за концерта ко Дню Победы, из-за трансляции ЧМ по футболу, который проходит в России. Несмотря на это Нацсовет продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет.