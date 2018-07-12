В Египте число жертв ДТП с автобусом возросло до десяти

КАИР, 12 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв ДТП с участием автобуса и грузовой фуры в Египте возросло до десяти человек, 25 числятся пострадавшими, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахид.

Крупная авария произошла на трассе Матрух-Александрия. Автобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой, а затем перевернулся. Полиция предполагает, что причиной ДТП стало значительное превышение скорости водителем автобуса.

По словам представителя минздрава, у пострадавших диагностированы сложные переломы, сотрясение мозга, внутренние кровотечения. Их состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура начала расследование ДТП.