Гендиректор МИА "Россия сегодня" пообещал продолжать помогать Вышинскому

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" продолжит оказывать помощь руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, заявил гендиректор компании Дмитрий Киселев.

"Для украинских властей все средства хороши: абсурдные обвинения, содержание в тяжелых условиях, информационный прессинг. Исходя из их логики, Кирилл Вышинский настолько опасен, что его даже нельзя перевести под домашний арест. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Кириллу и будем отстаивать наши интересы до победного", — заявил Киселев РИА Новости.

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца — до 13 сентября. Его адвокат Андрей Доманский на заседании просил отпустить журналиста под его личное поручительство, однако ему в этом было отказано. Доманский сообщил, что будет опротестовывать решение Херсонского суда.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".