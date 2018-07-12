Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате

МОСКВА/МАДРИД, 12 июл — РИА Новости. Бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, постановил высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

"Решением от 12 июля 2018 года первая коллегия по уголовным делам высшего суда земли Шлезвиг-Гольштейн решила, что экстрадиция бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию допустима", — сообщается в релизе суда.

При этом отмечается, что коллегия признала экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.

Преемник Пучдемона на посту главы женералитета Каталонии Ким Торра назвал решение немецкого суда "хорошей новостью". "Это хорошая новость! Очень рад за председателя Карлеса Пучдемона, вновь выявлены обман и ложь в судебном деле, которое вообще не должно было быть возбуждено. Мы выиграем в Европе", — написал Торра в Twitter.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.