ВСУ удерживают 280 сторонников ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские силовики удерживают почти 280 сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.

"По состоянию на 6 июля 2018 года украинской стороной удерживается 277 человек, в том числе 82 человека, нахождение которых на украинской территории подтверждено. Получена информация об освобождении трех человек. По 195 информация отсутствует или уточняется украинской стороной", — сказал представитель ведомства.