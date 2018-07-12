КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия, заявил президент Петр Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", — уточнил он.

В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Помимо делегаций 29 стран — участниц самого альянса, к работе в разных форматах приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии.

Отношения Москвы и Киева

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и на фоне ситуации в Донбассе.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, например в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не сторона внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".