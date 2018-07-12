Тимошенко рассказала, как Украине "вернуть" Крым

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.
"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.
Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после принятия Будапештского меморандума.
Документ подписали пятого декабря 1994 года лидеры Украины, России, США и Великобритании. Фактически он лишил Киев ядерного оружия и дал начало его присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Пустые хлопоты"
"Все это, мне кажется, просто политические разговоры, которые промывают людям мозги", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, на Украине сейчас нет консолидирующей силы, а Тимошенко уже была при власти и ничего народу не дала.
"Поэтому я думаю, что она занимается пустыми хлопотами", — заключил эксперт.
Планы Киева на Крым
В свою очередь, бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко в интервью порталу Lb.ua объяснял, к чему может привести попытка силой забрать у России Крым.
По словам политика, существует некий "неофициальный план" по прекращению конфликта в Донбассе. Как отметил Гриценко, этот сценарий не предусматривает силовых методов.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".