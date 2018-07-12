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В мире

Тимошенко рассказала, как Украине "вернуть" Крым

(обновлено: 14:55 12.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фотоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение: нынешние власти Украины – источник потенциальной угрозы для крымчан
Слова политика передает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.

Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после принятия Будапештского меморандума.

Документ подписали пятого декабря 1994 года лидеры Украины, России, США и Великобритании. Фактически он лишил Киев ядерного оружия и дал начало его присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Пустые хлопоты"

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Украинский политик объяснил, почему Киев потерял Крым
Как считает крымский политик, депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин, об укреплении украинской армии не может идти и речи, потому что "все в развалинах", "бюджет разворовывается налево и направо".

"Все это, мне кажется, просто политические разговоры, которые промывают людям мозги", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, на Украине сейчас нет консолидирующей силы, а Тимошенко уже была при власти и ничего народу не дала.

"Поэтому я думаю, что она занимается пустыми хлопотами", — заключил эксперт.

Планы Киева на Крым

Украинские депутаты поскандалили в прямом эфире из-за Крыма
Украинские депутаты поскандалили в прямом эфире из-за Крыма
На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма и Донбасса. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук считает, что можно "вернуть" полуостров, предоставив ему особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". При этом ранее он высказывал мнение о том, что Москва может добровольно "вернуть" полуостров.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко в интервью порталу Lb.ua объяснял, к чему может привести попытка силой забрать у России Крым.

По словам политика, существует некий "неофициальный план" по прекращению конфликта в Донбассе. Как отметил Гриценко, этот сценарий не предусматривает силовых методов.

Вид с горы Ай-Петри
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с Крымом
"Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится", — заключил экс-министр обороны.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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В мире
Комментарии
39 пользователей оставили 46 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
g-e-ozur
Юлия Владимировна, Крым уже вернули. Туда, где ему положено быть и куда он сам хотел. Займитесь чем-нибудь полезным.
10:41
12.07.2018
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teodora_bor
После всего происшедшего, Украине Крым не вернуть, только если убьют всех жителей Крыма, но, очень надеюсь, что ЕС им это не позволит сделать. Пора уже смириться, что из за своего тупоумия они потеряли ряд территорий, а будут настаивать потеряют и всю Украину. РАЗВАЛИТЬСЯ на отдельные волости!
10:49
12.07.2018
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