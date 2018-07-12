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В мире

Спасатели рассказали, как тренер помог выжить подросткам в пещере

Сюжет:
Спасение детей в Таиланде (104)
(обновлено: 14:57 12.07.2018)
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© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaФотография пропавших членов детской футбольной команды и их тренера, пропавших в пещере в Таиланде. Архивное фотоФотография пропавших членов детской футбольной команды и их тренера, пропавших в пещере в Таиланде. Архивное фото
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha

БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости, Евгений Беленький. Тренер юниорской футбольной команды "Лесные вепри" Эккапхон Чантхавонг, или Эк, сделал все для того, чтобы его подопечные выжили в затопленной пещере, пока их разыскивали спасатели.

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде. 10 июля 2018
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
ВМС Таиланда рассказали подробности операции по спасению детей из пещеры

Об этом рассказал в интервью телеканалу Thai PBS Наронгсак Осоттханакон  — руководитель объединенного штаба поисково-спасательной операции в пещере Тхам Луанг, бывший губернатор провинции Чианграй, где проходила операция, ныне губернатор провинции Пхаяо.

Навыки выживания и медитация, которым обучил их тренер, спасли детей

"Именно благодаря тренеру Эку ребята смогли выжить в пещере почти без еды, без света, в сырости, окруженные мутной загрязненной водой, до прихода спасателей. Тренер научил их пить чистую воду, стекающую со сталактитов, по очереди и только по необходимости включать принесенные с собой электрические фонарики, не двигаться без необходимости, сохраняя силы, и медитировать, чтобы сохранить присутствие духа", — сказал губернатор.

© Фото : страница Ekkapol Chantawong в FacebookЭккапхон Чантхавонг
© Фото : страница Ekkapol Chantawong в Facebook
Эккапхон Чантхавонг
Тайская скорая. Архивное фото
© AFP 2018
Состояние здоровья спасенных из таиландской пещеры детей быстро улучшается

Он рассказал, что тренер предложил ребятам разделить чипсы, пирожки и конфеты, которые они купили перед входом в пещеру для празднования дня рождения одного из игроков команды, на рационы, и съедать понемногу каждый день. "А сам он отдавал большую часть своего рациона детям", — добавил глава спасательной операции.

Осоттханакон подчеркнул, что все десять дней, пока их не обнаружили дайверы, дети и их тренер ничего не знали о масштабной спасательной операции, проходящей в пещере.

"Они понимали, что их наверняка ищут, но понимали и то, что их могут и не найти: слишком далеко они забрались вглубь пещеры, спасаясь от наводнения. И они знали, что между ними и выходом — полностью затопленные участки пути, которые им самим не преодолеть. Они могли только верить в спасение, и эту веру Эк в них постоянно поддерживал", — сказал он.

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© Ruptly Thai Navy Seal
Спасатели в Таиланде готовятся вывести из пещеры найденных школьников

Герой или безответственный мальчишка?

Двадцатипятилетний Эккапхон Чантхавонг, заместитель главного тренера футбольной команды детско-юношеской спортивной школы "Академия лесных вепрей", по данным СМИ, рано потерял родителей и вырос в буддийском монастыре. Однако после окончания монастырской общеобразовательной школы и временного пострижения в монахи (в буддизме школы Тхеравада, который исповедуют в Таиланде, это обычная практика), Эк вернулся в мир и отправился получать педагогическое образование. С детства увлеченный футболом, он сделал его своей профессией, хотя в свободное время занимается и другими видами спорта.

Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Истина на поверхности: что показала спасательная операция в Таиланде

В первые дни поисково-спасательной операции общественное мнение в Таиланде разделилось. Одни считали Эка безответственным мальчишкой, который завел детей в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, другие, кто его лучше знал, рассчитывали, что прекрасная спортивная подготовка, педагогический талант и доверие, которое к нему питают дети, помогут его подопечным выжить и дождаться помощи.

Когда детей и Эка нашли ослабевшими от голода, но морально не сломленными, тон комментариев в социальных сетях и телевизионных интервью изменился: то, что именно благодаря тренеру дети остались живы, признали все, в том числе и его критики. В письме к Эку, которое передал один из боевых пловцов, родители подростков писали, что не винят тренера в произошедшем, и благодарили за то, что он помог детям выжить. В ответном письме Эк просил прощения у родителей учеников и благодарил их за моральную поддержку.

Спасатели у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 10 июля 2018
© AP Photo / Sakchai Lalit
О спасении детей из таиландской пещеры хотят снять фильм

Когда медики — подполковник спецназа сухопутных войск Таиланда доктор Пхак Локхарачун и австралийский дайвер, спасатель и анестезиолог доктор Ричард Харрис — принимали решение об очередности эвакуации из пещеры, встал вопрос о выводе наиболее ослабленных членов команды. Самым ослабленным был Эк, и, как стало известно СМИ, ему предложили выйти в первой группе. Однако тренер остался с детьми, которым очень была нужна его моральная поддержка. Спасатели эвакуировали "Лесных вепрей" в течение трех дней, по четыре человека в день. В последней группе доставили на поверхность и тренера Эка.

© REUTERS / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman BureauСпасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя
© REUTERS / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman Bureau
Спасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Илья А.
Сидя на диване, очень тяжело понять насколько тяжело пришлось ребятам. У нас горячую воду летом на неделю отключают, уже нервы сдают, не говоря уже об отключении электричества более чем на сутки...
А тут 10 дней на камнях в сырой пещере, без доступа кислорода, без света, без еды, без связи...
При всем моем уважении к спасателям, все таки Эккапхон Чантхавонг герой этой истории!
11:18
12.07.2018
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vitaliiva5iljev
И что, на просторах всемирной паутины не нашлось фото Эккапхона, что бы вставить в статью? Илону вставляли кругом, где надо и где не надо, по поводу и без.
13:36
12.07.2018
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