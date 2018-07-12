В США задержали порноактрису, замешанную в скандале с Трампом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) задержали в стриптиз-клубе в США за то, что она позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене, сообщил представляющий ее интересы адвокат Майкл Авенатти.

Законодательство штата запрещает тем, кто не является членом семьи, прикасаться к "голому или полуобнаженному танцору". Адвокат заявил агентству, что, по его мнению, это задержание — "полная фальсификация".

"Только что получил информацию о задержании моего клиента Сторми Дэниелс в Колумбусе, штат Огайо", — написал Авенатти в Twitter. Он отметил, что актриса исполняла тот же номер, что и в других стриптиз-клубах.

​"Предположительно, она была задержана за то, что позволила посетителю прикоснуться к себе в несексуальной манере во время нахождения на сцене. Вы шутите? Ресурсы в правоохранительных органах выделяют для проведения таких операций? Должны быть более высокие приоритеты!" — сообщил адвокат. Он добавил, что защита ожидает, что Дэниелс выпустят под залог.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 июля 2018 г.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что Майкл Коэн, который на тот момент был адвокатом Дональда Трампа, заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с Трампом. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла эти сообщения, однако вскоре стало известно, что она подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором заявила, что соглашение о неразглашении недействительно. В том же иске девушка сообщила, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.