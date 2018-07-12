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В США задержали порноактрису, замешанную в скандале с Трампом

(обновлено: 14:52 12.07.2018)
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© AP Photo / Matt SaylesАктриса фильмов для взрослых Стефани Грегори Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс. Архивное фотоАктриса фильмов для взрослых Стефани Грегори Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс. Архивное фото
© AP Photo / Matt Sayles

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) задержали в стриптиз-клубе в США за то, что она позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене, сообщил представляющий ее интересы адвокат Майкл Авенатти.

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс). Архивное фото
© AP Photo / Bill Haber
Адвокат рассказал, почему Трамп платил за молчание порноактрисе

Законодательство штата запрещает тем, кто не является членом семьи, прикасаться к "голому или полуобнаженному танцору". Адвокат заявил агентству, что, по его мнению, это задержание — "полная фальсификация".

"Только что получил информацию о задержании моего клиента Сторми Дэниелс в Колумбусе, штат Огайо", — написал Авенатти в Twitter. Он отметил, что актриса исполняла тот же номер, что и в других стриптиз-клубах.

​"Предположительно, она была задержана за то, что позволила посетителю прикоснуться к себе в несексуальной манере во время нахождения на сцене. Вы шутите? Ресурсы в правоохранительных органах выделяют для проведения таких операций? Должны быть более высокие приоритеты!" — сообщил адвокат. Он добавил, что защита ожидает, что Дэниелс выпустят под залог.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что Майкл Коэн, который на тот момент был адвокатом Дональда Трампа, заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Порноактриса Дэниелс заявила, что вступала в связь с Трампом всего один раз

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с Трампом. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла эти сообщения, однако вскоре стало известно, что она подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором заявила, что соглашение о неразглашении недействительно. В том же иске девушка сообщила, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.

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В мире
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6 пользователей оставили 8 комментариев
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ruskiipensionerВладимир Точилин
Владимир Точилин, нук это его дело с кем и как. он все таки живой человек и судя по всему не "разноцветный".
15:41
12.07.2018
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Владимир Точилин
В его годах пора думать верхней головой."Ловля на бабу" известный и действенный способ: Стросс-Кан, Блин-Клин, Сильвио Берлускони, влюблённый скутерист Олланд, ... Удивляюсь, что имея такие уязвимости, лезут во власть.
14:54
12.07.2018
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