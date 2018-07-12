Трампа могли "завербовать" в СССР, пишут СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нынешнего президента США Дональда Трампа "завербовали" еще в 1987 году, во время его визита в Москву, пишет журнал New York Magazine.

Издание связывает начало политической карьеры Трампа в 1987-м с его поездкой в Москву для обсуждения возможного строительства гостиницы. При этом годом ранее будущий американский президент встретился в Нью-Йорке с советским послом Юрием Дубининым. Сообщается, что отель так и не построили, однако "Трамп вернулся из СССР с политическими амбициями".

Отмечается, что у Кремля может быть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах. Кроме того, по версии журнала, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию может быть связано с тем, что на протяжении многих лет он "мог различными способами получать российские деньги".

Сейчас в Штатах проводится расследование "российского вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле. Россия категорически отрицает все обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президенты США и России встретятся в столице Финляндии 16 июля. Как сообщали в Кремле, они собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.