Трампа могли "завербовать" в СССР, пишут СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нынешнего президента США Дональда Трампа "завербовали" еще в 1987 году, во время его визита в Москву, пишет журнал New York Magazine.
Отмечается, что у Кремля может быть компромат на Трампа после его поездок в Москву в 1987 и 2013 годах. Кроме того, по версии журнала, нежелание американского лидера публиковать налоговую декларацию может быть связано с тем, что на протяжении многих лет он "мог различными способами получать российские деньги".
Президенты США и России встретятся в столице Финляндии 16 июля. Как сообщали в Кремле, они собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
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