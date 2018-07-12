Лукашенко предложил "Мисс Беларусь" поработать в колхозе

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил победительнице конкурса "Мисс Беларусь — 2018" Марии Василевич поработать в колхозе, пишет Sputnik Беларусь.

Об этом он сказал во время посещения музея в колхозе "Родина" в Могилевской области. Президент предложил первой красавице Белоруссии присесть за стол председателя хозяйства, предположив, что ей, возможно, когда-то придется возглавить предприятие.

"Машенька, иди сюда, детка. Иди-ка, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" (агрохолдинг в Шкловском районе. — Прим. ред.) смотреться. В "Купаловское" поедешь. На счетах будешь считать. Или вас этому уже не учили?" — поинтересовался Лукашенко.

Василевич в ответ сказала, что готова поработать, когда закончится ее модельный контракт. "Я готова, на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт, и после его истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей", — сказала девушка.

Мария Василевич стала обладательницей титула "Мисс Беларусь — 2018" по итогам национального конкурса. Она также закончила Белорусский государственный экономический университет.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>