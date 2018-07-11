Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ и консульства РФ пришли на заседание Херсонского городского суда, где будет рассматриваться ходатайство прокуратуры о продлении ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил в среду его адвокат Андрей Доманский.

"Ожидаем начало рассмотрения ходатайства обвинения о продлении меры пресечения Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей на 60 дней. Присутствуют представители мониторинговой миссии ОБСЕ, консульства РФ и представители украинских и зарубежных СМИ", — написал Доманский на своей странице в Facebook.

Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона. Первый срок содержания под стражей в 60 дней, назначенный Херсонским судом 17 мая, истекают 13 июля.

По словам Доманского, защита выдвинет встречное заявление. Ранее сторона защиты просила у суда назначить Вышинскому еру пресечения, несвязанную с лишением свободы.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.