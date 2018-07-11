Полицейским удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчиной

ЛОНДОН, 11 июл – РИА Новости. Полицейским удалось поговорить с отравившимся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британцем Чарли Роули, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

"Следователи коротко поговорили с Чарли и намерены поговорить с ним еще в ближайшие дни, пытаясь выяснить и установить, как именно он и Дон оказались заражены нервно-паралитическим веществом", — отмечается в сообщении Скотланд-Ярда.

"Любые контакты с Чарли будут осуществляться по согласованию с больницей и его лечащими врачами. Мы не дадим никаких дополнительных комментариев по поводу нашего общения с Чарли", — говорится в сообщении.

Британское правительство утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 в Солсбери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП произошли рядом с секретной лабораторией минобороны Британии по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун: от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.