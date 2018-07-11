В Киеве объяснили мировым СМИ, что означает лозунг "Слава Украине"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины на фоне скандала с хорватскими футболистами призвали мировые СМИ отказаться от трактовки лозунга "Слава Украине" как ультранационалистического.

"Мы хотели бы напомнить ESPN и USA TODAY о том, что "Слава Украине" — это патриотический лозунг, подобный тем, что скандируют во многих демократических странах, чтобы выразить любовь и гордость за свою нацию. Нет никакой связи с ультранационализмом", — говорится в сообщении.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в сети появилось видео, на котором футболист Домагой Вида скандировал "Слава Украине!". ФИФА вынесла ему предупреждение за политическое высказывание.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике.

*Организация запрещена в России.