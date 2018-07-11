Премьер Украины отчитал главу Минэнерго из-за ситуации с письмом "Росатому"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман отчитал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за ситуацию вокруг письма госкорпорации "Росатом".
Насалик опроверг эти заявления, назвав письмо фейком. Он подчеркнул, что его ведомство не только не возобновляет, но — наоборот — полностью сворачивает сотрудничество по созданию завода.
В "Росатоме" также заявили, что не получали предложений о строительстве завода ядерного топлива.
В среду на заседании кабинета Владимир Гройсман напомнил, что Минэнерго нет полномочий вести переговоры с Россией.
"И все такие вещи, провокационные запросы нужно координировать с МИД, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, который предоставляет правительство. Других вещей быть не может ", — добавил он.
Сотрудничество Киева с ТВЭЛ
Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству предприятия. Кроме того, Киев отказался финансировать проект, а в 2015 году было принято решение отказаться от него.
В свою очередь в ТВЭЛ неоднократно сообщали, что российская в полном объеме и в срок выполнила все свои обязательства.