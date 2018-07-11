Премьер Украины отчитал главу Минэнерго из-за ситуации с письмом "Росатому"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман отчитал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за ситуацию вокруг письма госкорпорации "Росатом".

Во вторник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на "письмо" Насалика первому заместителю генерального директора госкорпорации "Росатом" Кириллу Комарову сообщило, что Киев рассматривает возможность возобновить совместные проекты с Москвой в области атомной энергетики. В том числе — проект по строительству завода по производству ядерного топлива для АЭС. Из публикации следовало, что украинская сторона предложила провести в связи с этим встречу в Брюсселе в июле.

Насалик опроверг эти заявления, назвав письмо фейком. Он подчеркнул, что его ведомство не только не возобновляет, но — наоборот — полностью сворачивает сотрудничество по созданию завода.

В "Росатоме" также заявили, что не получали предложений о строительстве завода ядерного топлива.

В среду на заседании кабинета Владимир Гройсман напомнил, что Минэнерго нет полномочий вести переговоры с Россией.

"И все такие вещи, провокационные запросы нужно координировать с МИД, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, который предоставляет правительство. Других вещей быть не может ", — добавил он.

Сотрудничество Киева с ТВЭЛ

Украинский концерн "Ядерное топливо" и топливная компания "Росатома" ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по сооружению завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС.

Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству предприятия. Кроме того, Киев отказался финансировать проект, а в 2015 году было принято решение отказаться от него.

В свою очередь в ТВЭЛ неоднократно сообщали, что российская в полном объеме и в срок выполнила все свои обязательства.