Левые в Европарламенте призвали к роспуску НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 июля – РИА Новости. Фракция Европарламента — "Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые" в среду призвала к роспуску НАТО как не отвечающего требованиям времени военно-политического блока.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселя.

"(НАТО) утратила срок годности с ее незаконными военными интервенциями от Афганистана до Ливии и возобновлением конфронтации с Россией", — говорится в заявлении пятой по численности политической группы Европарламента, поступившем в РИА Новости.

По мнению парламентской фракции, политика президента США и правоцентристских правительств стран Европы нацелена "на разрушение основанного на послевоенных правилах многостороннего порядка". "Они предпочитают военное противостояние диалогу. Они подпитывают рост экстремистского национализма и ненавистнической риторики", — говорится в заявлении.

Фракция левых призвала к "прекращению действия НАТО и глобальной борьбе за социальную справедливость, борьбу с нищетой и более справедливую торговлю". "Трампа здесь не ждут. Вместе с общественными движениями мы будем сопротивляться", — подчеркивается в заявлении.