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Эстонский военачальник рассказал, как "победит" российскую армию

(обновлено: 13:57 11.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкКомандующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас. Архивное фотоКомандующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ТАЛЛИН, 11 июл — РИА Новости. Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как "победит" российскую армию.

Перегрузка американских танков Абрамс в порту Констанца в Румынии. Архивное фото
CC BY 2.0 / Oregon National Guard / A U.S. Soldier guides M1A2 Abrams Tanks
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"Этот вопрос постоянно вызывает дискуссии. Например, что русские дойдут до Таллина за два дня. Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это", — заявил Юхтеги в интервью изданию Politico.

По мнению полковника, сдерживание России требует участия не только военных, но и каждого эстонца. "Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", — считает Юхтеги.

Отряд специального назначения Сил обороны был создан 8 мая 2008 года. В конце 2012-го правительство Эстонии приняло законопроект, утверждающий создание отдельного подразделения специального назначения, которое в августе 2014 года получило статус командования специальными операциями.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ранее бывший эстонский президент Тоомас Генрик Ильвес заявлял "Украинской правде", что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом, Томском и Омском, если решит атаковать Эстонию.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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