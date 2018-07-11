Саудовская Аравия пожаловалась в ООН на вторжение иранских судов

ДУБАЙ, 11 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась в ООН с жалобой на вторжение иранских судов в акваторию своих нефтяных месторождений в Персидском заливе, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно агентству, иранские лодки и катера неоднократно "вторгались" в закрытые районы вблизи месторождений и нефтяных платформ в территориальных водах Саудовской Аравии. При этом не сообщается, являлись ли эти корабли военными или гражданскими.

По заявлению постпреда Саудовской Аравии в ООН Абдаллы аль-Муаллими, количество нарушений увеличилось, несмотря на предыдущие ноты протеста в адрес Тегерана и генсека ООН, что вынудило Эр-Рияд "принять необходимые меры в соответствии с действующими в королевстве нормами".

При определении морской границы в Персидском заливе Саудовская Аравия ссылается на соглашение с шахским Ираном от 1968 года.