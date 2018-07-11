Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов. В МИД подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Ответ на "незаконные действия"

Сегодня греческая газета "Катимерини" сообщила, что Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают еще двум въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Также "Катимерини", ссылаясь на свои источники, сообщила, что эти меры — ответ на "незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".

Дипломатов обвиняют в попытках сбора и распространения информации, подкупе государственных чиновников.

"Катимерини" отмечает, что Афины всегда были особенно осторожны в греко-российских отношениях, как в случае со Скрипалем, когда Греция не стала следовать примеру других западных государств, выславших российских дипломатов.

Принцип зеркального ответа

Издание приводит слова источника, заявившего, что любые "ответные" реакции со стороны российской стороны приведут к дальнейшим рецидивам.

Сенатор Андрей Климов заявил, что Россия вышлет двух греческих дипломатов, принцип зеркального ответа применяется всегда в такой ситуации.

По его словам, без такого ответа Россия "не сможет обеспечить безопасность работы своих сотрудников".

Как считает сенатор Владимир Джабаров, решение греческих властей о высылке российских дипломатов ошибочно. По его словам, возникают сомнения в дружественности этой страны по отношению к России.

Ответ Греции

"Если она (Греция) дружественная страна, она просто пригласила бы посла и попросила, чтобы они уехали — без шума, без привлечения внимания прессы. Тогда, может быть, даже ответных мер не было. Так бывает, если страна дружественная, когда вдруг какая-то ошибка допущена в работе дипломатами", — заявил он.

В свою очередь, официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил о необходимости уважать международное право и подтвердил, что будут приняты меры.

"Правительство настаивает на том, что невозможно согласиться с поведением, которое не проявляет уважения к греческому государству", — сказал он телеканалу Skai.