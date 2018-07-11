В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле Красногоровки

КИЕВ/ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявили, что местный житель получил ранение в результате обстрела ополченцами Красногоровки, в ДНР назвали это обвинение провокацией.
По предварительным данным, огонь по мирным жителям города велся населенного пункта Старомихайловка.
Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил в среду РИА Новости, что сообщение Киева об обстреле Красногоровки – провокация в преддверии встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, ее цель — обвинить ополчение в нарушении договоренностей о прекращении огня.
Контактная группа согласовала очередной режим прекращения огня в Донбассе — "хлебное" перемирие — с 1 июля.