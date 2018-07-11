В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле Красногоровки

КИЕВ/ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявили, что местный житель получил ранение в результате обстрела ополченцами Красногоровки, в ДНР назвали это обвинение провокацией.

"Совершили обстрел населенного пункта Красногоровка с применением стрелкового оружия… ранение ноги получил гражданский, находившийся в то время во дворе своего дома", — говорится опубликованном на странице в Facebook сообщении пресс-центра операции Объединенных сил украинских силовиков.

По предварительным данным, огонь по мирным жителям города велся населенного пункта Старомихайловка.

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил в среду РИА Новости, что сообщение Киева об обстреле Красногоровки – провокация в преддверии встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, ее цель — обвинить ополчение в нарушении договоренностей о прекращении огня.

"Народная милиция ДНР строго придерживается достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня. Возможно, это очередная провокация украинской стороны перед встречей в Минске. Ее цель — обвинить нас в нарушении "хлебного перемирия". Не исключаем, что ранение мужчина получил в результате огня с позиций ВСУ", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

Контактная группа согласовала очередной режим прекращения огня в Донбассе — "хлебное" перемирие — с 1 июля.