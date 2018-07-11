Тайская пещера Тхам Луанг может стать туристической, считает спасатель

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Никакой проблемы нет в идее сделать туристической достопримечательностью пещеру в Таиланде, из которой были вызволены 12 подростков и их футбольный тренер, оборудовать пещеру всем необходимым не составит труда, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

В среду телеканал ABC News со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона сообщил, что пещера Тхам Луанг на севере Таиланда может стать крупнейшей туристической достопримечательностью страны.

"Никакой драмы в этом нет. Для того чтобы водить в такие пещеры туристов, которые подвергаются затоплениям, нужен достаточно объективный прогноз и вывести оттуда людей за день до начала осадков. Пещеру нужно еще доработать: сделать ступеньки, дорожки, освещение", — сказал РИА Новости Гофштейн.

По его словам, оборудовать пещеру несложно, это не требует больших затрат.

"Тут нужен маркшейдер (горный инженер — ред.) для того, чтобы сделать вентиляционные и эвакуационные шахты", — сказал собеседник агентства.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.