На Украине шахтеры объявили забастовку

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Горняки из шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" Донецкой области объявили забастовку и требуют погашения задолженности по зарплате, заявил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Со вчерашнего дня, 10 июля, рабочие третьей смены шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" начали акцию протеста. Шахтеры категорически отказываются работать и требуют погасить задолженность за май и июнь", — написал Волынец в Facebook.
Он также сообщил, что горняки требуют принятия законопроекта о финансовом обеспечении угольной сферы, который предусматривает выделение 2,8 миллиарда гривен (около 107 миллионов долларов) на развитие отрасли.