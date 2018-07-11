На Украине шахтеры объявили забастовку

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Горняки из шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" Донецкой области объявили забастовку и требуют погашения задолженности по зарплате, заявил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец в минувший четверг заявил, что на Украине задолженность по зарплате перед горняками составляет около 41,6 миллионов долларов.

"Со вчерашнего дня, 10 июля, рабочие третьей смены шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" начали акцию протеста. Шахтеры категорически отказываются работать и требуют погасить задолженность за май и июнь", — написал Волынец в Facebook.

Он также сообщил, что горняки требуют принятия законопроекта о финансовом обеспечении угольной сферы, который предусматривает выделение 2,8 миллиарда гривен (около 107 миллионов долларов) на развитие отрасли.