Российскому актеру Антону Макарскому запретили въезд на Украину

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Украинская погранслужба не пустила в страну российского актера Антона Макарского из-за поездки в Крым, запретив ему въезд на три года, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили на Украину российского актера, который нарушил правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма. Попасть в нашу страну мужчина планировал через границу с Молдавией… Данному гражданину запрещен въезд на Украину сроком на три года, он возвращен обратно", — говорится в сообщении.

По данным погранслужбы Украины, въезд в страну из-за посещения Крыма запретили уже 130 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.