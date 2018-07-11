Власти Албании подтвердили переговоры с Грецией об уступке территории

БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Премьер-министры Албании Эди Рама и Греции Алексис Ципрас продвинулись в переговорах об уступке албанской территории в Ионическом море во вторник, сообщил кабинет министров Албании.

Экс-президент и бывший премьер Албании Сали Бериша ранее обвинил нынешнего главу правительства Раму в нацпредательстве и уступке Греции албанской территории в Ионическом море, где открыты месторождения нефти и газа. По словам Бериши, согласно планируемому договору, Греция забирает у Албании 1,2 тысячи квадратных километров морской территории, и "с ними и миллиарды баррелей нефти и кубометров газа — крупнейшие нефтяные и газовые месторождения".

Встреча глав правительств Албании и Сербии прошла на полях саммита по Западным Балканам в Лондоне.

"Несмотря на то, что есть еще вопросы для обсуждения, премьер-министры Рама и Ципрас выразили уверенность в том, что позитивное решение может быть вскоре достигнуто", — говорится в сообщении кабмина.

Глава МИД Албании Дитмир Бушати также подтвердил, что разговор глав правительств был содержательным.

"Мы сделали важные шаги вперед по соглашению о линии морской границы, которое будет основано на принципах международного права и будет юридически оформлено и утверждено Албанией и Грецией. Процесс нелегок, есть политическое сопротивление в обеих странах, но мы верим, что в ближайшем будущем он принесет конкретные плоды", — заявил журналистам Бушати.

На официальной фотографии со встречи Рамы и Ципраса хорошо видно, что премьер-министр Албании пришел на нее в своем характерном стиле и вел переговоры в белых кроссовках под строгий костюм.