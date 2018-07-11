В Афганистане десять человек погибли при атаке на департамент образования

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число погибших в результате вооруженного нападения на здание департамента образования в Джелалабаде возросло до 10 человек, еще 10 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 раненых.

Инцидент произошел утром в среду в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Источник в правительстве заявил агентству Пажвак, что "нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе". Также сообщалось, что напавшие на здание взяли нескольких заложников. Как сообщили Tolo News очевидцы, около 50 человек могут находиться в здании.

По данным телеканала, столкновения сил безопасности с нападавшими завершились, они продолжались несколько часов. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Во вторник 11 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником на контрольно-пропускном пункте в Джелалабаде, сообщал ранее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.