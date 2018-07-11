Онищенко призвал коллег по ПА ОБСЕ не заниматься "политическим пинг-понгом"

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал членов парламентской ассамблеи ОБСЕ, продвигающих антироссийские резолюции на текущей ежегодной сессии, и призвал их не заниматься "политическим пинг-понгом".

Ранее профильные комитеты ПА ОБСЕ поддержали включение в итоговую декларацию трех резолюций, касающихся РФ. Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии. Делегация РФ не поддержит итоговую декларацию, заявил ранее ее руководитель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Огульные обвинения России без фактов и на эмоциях заслуживают только литературной или медицинской оценки", — заявил Онищенко.

В частности, он обратился к теме конфликта на Украине, отметив, что сегодня в России "три миллиона двести тысяч украинцев, моих этнических родственников, работают и живут, кормят свою страну".

"Да, действительно, гибнут в Донбассе люди, но это гибнут люди, которые по велению человека, который называет себя руководителем государства, стреляют по детским садам, школам", — отметил российский депутат.

Онищенко продолжил выступление, несмотря на призыв председателя заканчивать речь в связи с ограничениями по времени.

"Теперь я хочу сказать о роли нашей ассамблеи. Мы председателя ассамблеи выбирали не для того, чтобы он манипулировал нами и руководил. Он гарант соблюдения протокола, который существует, а этот протокол обеспечивает равноправное участие всех государств. Манипулирует подсчетом голосов, манипулирует очередностью в выступлениях. Россия — великая страна, и она не будет мириться с тем, чтобы ею так помыкали. Мы готовы обсуждать любые вопросы, но с фактами", — заявил Онищенко, но вновь был прерван председателем.

Онищенко ответил, что до его выступления "никого не прерывали", и закончил речь, призвав коллег по ПА ОБСЕ "ту роль, которую нам поручили наши народы, выполнить в полной мере, а не заниматься политическим пинг-понгом".