Суд в Германии приговорил неонацистку Чепе к пожизненному заключению

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Высший земельный суд в Мюнхене признал обвиняемую по делу ультраправой группировки "Национал-социалистическое подполье" Беату Чепе виновной в причастности к убийству десяти человек и приговорил ее к пожизненному заключению, передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Немецкий суд признал особую тяжесть преступлений Чепе и своим приговором удовлетворил запрос федеральной прокуратуры, которая требовала пожизненного срока. Суд также приговорил к десяти годам заключения обвиняемого Ральфа Вольлебена. Он был признан виновным в снабжении группировки оружием. Двух других обвиняемых по делу приговорили к трем годам лишения свободы и еще одного к двум годам и шести месяцам заключения.

Основанная в 1998 году группировка неонацистов состояла из трех человек: помимо Чепе, в нее входили Уве Мундлоз (Uwe Mundlos) и Уве Бенхардт (Uwe Boehnhardt). Оба мужчины покончили с собой в ноябре 2011 года. На счету группировки, которую в прессе окрестили "террористы из Цвикау", убийство девяти мигрантов — восьмерых турок и одного выходца из Греции — и одной сотрудницы полиции, а также серия ограблений и теракты с закладыванием взрывчатки. Преступники действовали из правых убеждений. Процесс над Чепе продолжался более пяти лет, летом 2017 года федеральная прокуратура начала оглашение обвинения по делу.