Около пяти тысяч человек митингуют в центре Киева

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Около пяти тысяч человек принимают участие в митингах в центре Киева, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Одну акцию, у здания кабинета министров, проводят предприниматели Днепропетровской области. Сотрудники "Днепразот" митингуют в поддержку предприятия, работа которого приостановлена.

Второй митинг, у здания Верховной рады, организовали представители "Авто-евро-силы". Они требуют, чтобы власти запретили конфискацию нерастаможенных автомобилей, срок пребывания которых на Украине истек.

"Акции достаточно многочисленные. У кабмина, по нашим данным, до двух тысяч человек, возле Верховной рады 2-2,5 тысячи человек", — уточнил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что в целом мероприятия проходят спокойно, "за исключением поджога дымовой шашки". Полиция находится в контакте с организаторами и следит за порядком. Крищенко отметил, что по состоянию на 11:15 (совпадает с мск) никаких нарушений не зафиксировано, никто не задержан.

Из-за митингов движение транспорта в центральной части Киева осложнено.

Еврономера на Украине

Автомобили с еврономерами массово заполонили Украину из-за дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. Власти пытаются разрешить эту проблему, однако пока не приняли соответствующий закон. Среди вариантов владельцам таких машин предлагали льготное растаможивание. Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за "доступное растоможивание". Владельцы машин на еврономерах митингуют в центре Киеваhttps://t.co/JfaYOjyYK7#еврономера #митинг pic.twitter.com/a55xpC2BFI — focus.ua (@focusua) 11 июля 2018 г. ​

Недавно украинское правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого у полицейских не было права останавливать машины с европейскими номерами.