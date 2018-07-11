Около пяти тысяч человек митингуют в центре Киева

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Около пяти тысяч человек принимают участие в митингах в центре Киева, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
Второй митинг, у здания Верховной рады, организовали представители "Авто-евро-силы". Они требуют, чтобы власти запретили конфискацию нерастаможенных автомобилей, срок пребывания которых на Украине истек.
"Акции достаточно многочисленные. У кабмина, по нашим данным, до двух тысяч человек, возле Верховной рады 2-2,5 тысячи человек", — уточнил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
Он добавил, что в целом мероприятия проходят спокойно, "за исключением поджога дымовой шашки". Полиция находится в контакте с организаторами и следит за порядком. Крищенко отметил, что по состоянию на 11:15 (совпадает с мск) никаких нарушений не зафиксировано, никто не задержан.
Из-за митингов движение транспорта в центральной части Киева осложнено.
Еврономера на Украине
Автомобили с еврономерами массово заполонили Украину из-за дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. Власти пытаются разрешить эту проблему, однако пока не приняли соответствующий закон. Среди вариантов владельцам таких машин предлагали льготное растаможивание.
Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за "доступное растоможивание".
Владельцы машин на еврономерах митингуют в центре Киеваhttps://t.co/JfaYOjyYK7#еврономера #митинг pic.twitter.com/a55xpC2BFI— focus.ua (@focusua) 11 июля 2018 г.