Россия не поддержит итоговую декларацию сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Российская делегация не поддержит итоговую декларацию сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Берлине, поскольку она включает три антироссийских резолюции, заявил руководитель делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее профильные комитеты ПА ОБСЕ поддержали включение в декларацию трех резолюций, касающихся РФ. Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии.

Толстой, выступая на пленарном заседании ПА ОБСЕ в среду, отметил, что работа парламентариев на этой сессии позволила принять ряд справедливых и объективных решений, которые способствуют укреплению доверия на между всеми странами ОБСЕ.

"В то же время не могу не сказать о том, что РФ не согласна с тремя резолюциями, которые рассматривались на этой сессии, предвзятыми в отношении нашей страны. Мы считаем такой подход для ОБСЕ недопустимым, дискредитирующим авторитет нашей организации. Все эти три документа не имеют никакого решения к реальности. По-прежнему возражаем против этих трех резолюций и вынуждены голосовать против нашей общей декларации, хотя она содержит много полезного", — заявил Толстой.

Он также призвал парламентариев закончить русофобскую истерику и заняться вопросами безопасности.