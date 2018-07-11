Трамп упрекнул ФРГ за то, что она "платит России", а не тратится на оборону

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул Германию в том, что она "платит России миллиарды", а США при этом должны тратиться на оборону ФРГ.

По его словам, НАТО необходимо разобраться с этой ситуацией.

Ранее в ходе рабочего завтрака с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита альянса в Брюсселе Трамп раскритиковал немецкие власти за то, что они мало вкладываются в оборону, но при этом отдают "миллиарды" России за газ, тем самым позволяя Москве полностью контролировать Берлин.

По его мнению, несправедливо, что Соединенные Штаты в такой ситуации должны еще и защищать ФРГ.

На это Столтенберг ответил, что у "союзников существуют разногласия по газу".