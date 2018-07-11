В Турции вынесли приговор по делу об аварии на шахте, где погиб 301 горняк

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Суд города Маниса на западе Турции приговорил пять человек к длительным срокам лишения свободы по делу об аварии на шахте Сома, в результате которой погиб 301 человек, сообщает телеканал NTV в среду.

Авария на горнодобывающей шахте в городе Сома в провинции Маниса 13 мая 2014 года стала самой крупной в истории Турции. В момент трагедии под землей находились 787 человек, 301 из которых погибли. После этой аварии были проведены проверки всех шахт Турции, 94 из них были закрыты. Были внесены изменения в законодательство, касающегося техники безопасности на шахтах.

Суд приговорил гендиректора шахты Рамазана Догру к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения, владельца шахты Джана Гюркана — к 15 годам, исполнительного директора Акына Челика к 18 годам и 9 месяцам. От 18 до 22,5 лет заключения получили два инженера по технике по безопасности. Все они находились под стражей во время многолетнего судебного разбирательства.