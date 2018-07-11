В ООН заявили об очевидных потребностях КНДР в гуманитарной помощи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, который прибыл в КНДР в понедельник, заявил о существовании "явных свидетельств" потребностей в гуманитарной помощи в стране.

Лоукок прибыл в Пхеньян 9 июля. Он уже посетил больницы, детские сады, фабрику по производству детского питания, в среду собирается встретиться с представителями официальных властей и партнерами по гуманитарной помощи.

"Одной из вещей, которую мы увидели здесь, были явные свидетельства наличия потребностей в гуманитарной помощи. Более половины детей в сельской местности, включая места, где мы были, не имеют доступа к чистой воде, источники загрязнены. Около 20% детей в стране страдают от недоедания. Мы посетили больницу, которая сейчас не поддерживается ООН, где содержится 140 пациентов с туберкулезом, но лекарств хватает только на 40 человек", — сообщил он в видео, выложенном в его Twitter-аккаунте.

В то же время Лоукок отметил, что доступ для оказания гуманитарной помощи улучшается.