В Брюсселе ввели пять периметров безопасности в связи с саммитом НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 июля – РИА Новости, Александр Шишло. Пять периметров безопасности введены в Брюсселе в связи с проведением двухдневного саммита НАТО, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате бельгийской столицы.

"Будет произведена эвакуация всех автотранспортных средств, включая велосипеды, мопеды и мотоциклы, в зонах, прилегающих к штаб-квартире НАТО, посольству США, Королевскому дворцу, парку Пятидесятилетия, где будут проходить официальные обеды, а также "европейскому" кварталу, где находятся здания Еврокомиссии и Совета ЕС", — сказал агентству сотрудник полиции.

На саммит НАТО, помимо 29 лидеров стран-членов Североатлантического альянса, прибудут 55 официальных делегаций. Обеспечение безопасности в дни проведения встречи в верхах, по данным властей, возложено на 2,4 тысячи полицейских и около тысячи военнослужащих.

Полиция рекомендовала населению воздержаться от поездок в центре Брюсселя, ряд улиц и тоннелей которого будут перекрыты в связи с перемещениями официальных лиц.