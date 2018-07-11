В Турции задержали известного проповедника Аднана Октара

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала известного исламского проповедника Аднана Октара, передает в среду агентство Anadolu.

Сообщается, что силы безопасности продолжают проводить операцию по задержанию 235 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности группировки Октара. Операция, которую проводит отдел по борьбе с финансовыми преступлениями управления полиции Стамбула, проходит в пяти провинциях Турции.

Члены группировки обвиняются в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, сексуальных домогательствах, сексуальных связях с несовершеннолетними, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, отмывании имущественных ценностей, нарушении неприкосновенности частной жизни, фальсификации документов, нарушении закона о борьбе с терроризмом, угрозах, клевете, лжесвидетельстве, оскорблениях, взяточничестве, незаконном хранении персональных данных других лиц.

Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья, — турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист. Автор более 300 книг по политической, религиозной и научно-популярной проблематике, переведенных на 76 языков.

В 1986 году Октар был арестован по обвинению в "попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства". Суд вынес решение об отсутствии состава преступления, после чего Октар был оправдан и освобожден из-под стражи.

Как ранее писали турецкие СМИ, Октар является лидером псевдоисламской секты, где практикуются сексуальное рабство и групповой секс.