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Маск ответил на слова о "непрактичности" его мини-подлодки

Сюжет:
Спасение детей в Таиланде (96)
(обновлено: 10:49 11.07.2018)
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© REUTERS / Twitter @elonmusУстройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, СШАУстройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США
© REUTERS / Twitter @elonmus

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, ответил на слова о "непрактичности" мини-субмарины, которая была создана его компанией для эвакуации детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в таиландской провинции Чианграй, однако так и не была задействована в спасательной операции.

Фотография спасательной операции в пещере Тхам Луанг в Таиланде, опубликованная на странице Илона Маска в Twitter
© REUTERS / Twitter @elonmusk
Илон Маск опубликовал видео операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", и на случай будущих спасательных операций.

Позже СМИ сообщили, что экс-губернатор Чианграй и действующий губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, который также являлся главой штаба спасательной операции, заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

"Бывший губернатор тайской провинции (которого неверно описали как главу спасательной операции) не является экспертом по данному вопросу", — написал Маск в ответ на соответствующую публикацию в СМИ. При этом предприниматель не пояснил, почему не считает губернатора главой операции.

Маск также заявил, что экспертом в этом вопросе может считаться британский дайвер Ричард Стантон, который также являлся одним из руководителей спасательной команды аквалангистов в тайской пещере. Маск привел свою электронную переписку с дайвером, в которой Стантон просит продолжать разрабатывать субмарину на случай усиления дождей.

"Инженеры SpaceX абсолютно уверены, что мини-субмарина может пройти весь путь и продемонстрировать это в любое время", — написал Маск. Он отметил, что в будущем его изобретение может быть использовано для спасательных операциях в "опасных условиях", в частности, "в воде, при опасном газе и бактериях".

Глава Министерства здравоохранения Тонгчай Лердвилартаттанонг, д-р Чесада Чокдамронгсук и директор больницы Чианг Рай на пресс-конференции в больнице Чианг Рай Прачанукро. 10 июля 2018
В минздраве Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

Спасательная операция в Таиланде

Многодневная поисково-спасательная операция по выводу на поверхность 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной 23 июня 10-километровой пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в северном Таиланде успешно завершилась 10 июля. Тогда последние четыре подростка и тренер были эвакуированы из пещеры вслед за своими товарищами, выведенными на поверхность спасателями 8 и 9 июля.

Несмотря на то, что мини-подлодка не была использована в спецоперации, таиландские спасатели выразили Маску глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров. Также СМИ сообщали, что во время приезда в Таиланд на испытания мини-субмарины Маск встретился с премьер-министром страны Праютом Чан-Оча, который также поблагодарил американского предпринимателя.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Молодца. Ответ в стиле Остапа Бендера.
Если завтра раскритикуют его марсианский проект, то он тут же предъявит: "Вы же на Марсе не были!" ))
11:02
11.07.2018
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shinisaur
Однако! Я всегда питал к Маску антипатию, но такие заявления уже просто бессовестны. Распиаренный американский деляга притащился на спасательную операцию, начал нагло рекламировать свой товар, а когда компетентные люди предметно указали на несостоятельность его "шЫдевра" инженерной мысли, заистерил и скатился в откровенный нацизм.
11:06
11.07.2018
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-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
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