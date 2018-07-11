Маск ответил на слова о "непрактичности" его мини-подлодки

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, ответил на слова о "непрактичности" мини-субмарины, которая была создана его компанией для эвакуации детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в таиландской провинции Чианграй, однако так и не была задействована в спасательной операции.

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", и на случай будущих спасательных операций.

Позже СМИ сообщили, что экс-губернатор Чианграй и действующий губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, который также являлся главой штаба спасательной операции, заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

"Бывший губернатор тайской провинции (которого неверно описали как главу спасательной операции) не является экспертом по данному вопросу", — написал Маск в ответ на соответствующую публикацию в СМИ. При этом предприниматель не пояснил, почему не считает губернатора главой операции.

Маск также заявил, что экспертом в этом вопросе может считаться британский дайвер Ричард Стантон, который также являлся одним из руководителей спасательной команды аквалангистов в тайской пещере. Маск привел свою электронную переписку с дайвером, в которой Стантон просит продолжать разрабатывать субмарину на случай усиления дождей.

"Инженеры SpaceX абсолютно уверены, что мини-субмарина может пройти весь путь и продемонстрировать это в любое время", — написал Маск. Он отметил, что в будущем его изобретение может быть использовано для спасательных операциях в "опасных условиях", в частности, "в воде, при опасном газе и бактериях".

Спасательная операция в Таиланде

Многодневная поисково-спасательная операция по выводу на поверхность 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной 23 июня 10-километровой пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в северном Таиланде успешно завершилась 10 июля. Тогда последние четыре подростка и тренер были эвакуированы из пещеры вслед за своими товарищами, выведенными на поверхность спасателями 8 и 9 июля.

Несмотря на то, что мини-подлодка не была использована в спецоперации, таиландские спасатели выразили Маску глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров. Также СМИ сообщали, что во время приезда в Таиланд на испытания мини-субмарины Маск встретился с премьер-министром страны Праютом Чан-Оча, который также поблагодарил американского предпринимателя.