В Саудовской Аравии задержали чиновника за взятку в $267 тысяч

ДУБАЙ, 11 июл — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник министерства обороны Саудовской Аравии задержан за получение взятки в 1 миллион саудовских риалов (267 тысяч долларов), сообщает саудовское издание Saudi Gazette.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, задержанный обвиняется в "использовании служебного положения для осуществления выплат коммерческой компании в обход существующих процедур".

Чиновник был пойман с поличным при получении взятки и признал свою вину. По этому же делу задержаны еще два человека, информация о которых не сообщается.

В последние месяцы в Саудовской Аравии по указанию наследного принца Мухаммеда бен Салмана была развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. В ее рамках были задержаны сотни членов королевской семьи, миллиардеров и бывших чиновников, многие из которых были впоследствии отпущены на свободу за согласие возместить причиненный "ущерб".