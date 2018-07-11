Лидерам стран НАТО запретили пользоваться телефонами на заседаниях саммита

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Лидерам 29 стран-членов НАТО, которые соберутся в среду на двухдневный саммит в Брюсселе, из соображений безопасности запрещено пользоваться мобильными телефонами в зале заседаний, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Это требование службы безопасности: лидерам запрещено пользование мобильными телефонами в ходе заседаний", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что главными темами встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО станут ситуация с национальными расходами на оборону и отношения с Россией, а также приглашение Македонии в члены альянса.