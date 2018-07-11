МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов, сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Как заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, Россия вышлет двух греческих дипломатов. По его словам, без такого ответа Москва "не сможет обеспечить безопасность работы своих сотрудников".

Сенатор добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе. "Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно", — подчеркнул он.

Высылка дипломатов

Сегодня греческая газета " Катимерини " сообщила, что Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают еще двоим въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Со ссылкой на дипломатические источники издание пишет, что меры, принятые Афинами, — ответ на "вмешательство во внутренние дела Греции". При этом подчеркивается, что Греция хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой. Однако, по словам источников, это можно сделать только при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран.

Собеседники издания отметили, что решение Афин относится "исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России".

Позднее официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки дипломатов, заявил о необходимости уважать международное право и подтвердил, что "будут приняты меры".