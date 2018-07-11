Украинцы обвалили рейтинг "Газпрома" в Facebook

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи снизили рейтинг российской компании "Газпром" в Facebook, сообщает ТСН.

Начиная с вечера вторника, 10 июля, украинцы начали массово ставить странице оценку "1" и писать "Слава Украине" и "Слава Хорватии".

В результате за несколько часов рейтинг обрушился до 1,5 балла из пяти. Администраторам пришлось отключить функцию оценки.

Ранее украинцы аналогичным образом обрушили страницу Международной федерации футбола (ФИФА) в Facebook. Поводом стали дисциплинарные меры, которые организация приняла в отношении хорватских игроков Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

После победы над Россией в серии послематчевых пенальти в одной четвертой финала появилось видео, на котором Вида скандировал лозунг "Слава Украине!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

ФИФА наказала игроков за политические высказывания: Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича отстранили от работы с командой на турнире и оштрафовали. В Федерации футбола Украины предложили выплатить штраф за Вукоевича, однако игрок заявил, что не хочет никого "втягивать в эту ситуацию".