В Афганистане вооруженные люди напали на департамент образования

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Группа вооруженных людей совершила нападение на департамент образования в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, один человек погиб, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

Нападение было совершено в среду утром в городе Джелалабаде. По данным чиновников, в ходе столкновения с группой нападавших погиб охранник.

Как сообщает телеканал, столкновения продолжаются.

Источник в правительстве сообщил агентству Пажвак, что "нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе".