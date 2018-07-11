В Иране десятки людей погибли при столкновении автобуса и цистерны с нефтью

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, многие получили ранения в результате столкновения автоцистерны с нефтью с пассажирским автобусом, сообщает агентство Mehr.
Инцидент произошел в среду утром в городе Сенендедж иранской провинции Курдистан.
По данным агентства, после столкновения оба транспортных средства загорелись.
Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.
Oil tanker collision with passenger bus in Sanandaj https://t.co/kXtcsii3ye— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 июля 2018 г.