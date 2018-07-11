В Иране десятки людей погибли при столкновении автобуса и цистерны с нефтью

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, многие получили ранения в результате столкновения автоцистерны с нефтью с пассажирским автобусом, сообщает агентство Mehr.

Инцидент произошел в среду утром в городе Сенендедж иранской провинции Курдистан.

По данным агентства, после столкновения оба транспортных средства загорелись.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.

Oil tanker collision with passenger bus in Sanandaj https://t.co/kXtcsii3ye — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 июля 2018 г.

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