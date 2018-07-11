Ураган "Крис" в Атлантике усилился до второй категории опасности

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Категория опасности урагана "Крис" в Атлантике повысилась до второй по пятибалльной шкале, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

О формировании в Атлантическом океане тропического шторма "Крис" метеорологи сообщили в воскресенье, впоследствии его статус повысили до урагана первой категории.

По данным NHC, сейчас ураган отдаляется от территории США и продвигается в северо-восточном направлении со скоростью 16 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 169 километров в час, уточняют метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Берил", возникший в Атлантике, ослаб до уровня тропического шторма. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.

"Берил" стал вторым штормом с именем во время атлантического сезона ураганов 2018 года. Первый шторм "Альберто" в конце мая обрушился на юго-восточное побережье США. Жертвами стихии в штате Северная Каролина стали два журналиста, на автомобиль которых упало дерево.