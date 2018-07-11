Состояние здоровья спасенных из таиландской пещеры детей быстро улучшается

БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Состояние здоровья детей, спасенных из затопленной пещеры на севере Таиланда, быстро улучшается, заявил в среду лечащий врач подростков на пресс-брифинге в больнице Прачанукро в городе Чиангмай.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

"У первой группы, четырех подростков 14-16 лет, эвакуированных из пещеры в воскресенье, сегодня нормальная температура. Вы знаете, что сразу после выхода из пещеры она была слегка пониженной. Они уже принимают нормальную твердую пищу. У двоих, у которых мы обнаружили в первый день признаки воспаления легких, рентгеновские снимки показывают очень хорошую положительную динамику после применения соответствующих антибиотиков. Ребята самостоятельно передвигаются, мы разрешили им ходить по всей территории зоны, отделенной для карантина и реабилитации", — сказал доктор Тхонгчай Летвирайраттанапхонг, руководящий группой врачей, занятых в реабилитации спасенных из пещеры.

"Вторая группа спасенных, 12-14 лет, которых эвакуировали из пещеры в понедельник, не имеет никаких признаков каких-либо инфекций, сегодня к вечеру мы разрешим им принимать твердую пищу, все показатели у них в норме", — добавил он.

По словам врача, третья группа из пяти человек 11-25 лет, поступившая в больницу вечером во вторник, чувствует себя хорошо.

"У них даже вчера вечером, сразу после выхода из пещеры, не было пониженной температуры. Пока они будут принимать специальную жидкую пищу и лекарства по той же схеме, по которой принимали первые две группы. Так же, как и остальным, им сделаны прививки от бешенства. Так же, как и остальным, мы даем им сейчас витамины", — рассказал врач.

"У первой группы, которой делали анализы в воскресенье, тяжелые инфекционные заболевания не подтвердились. По остальным ждем результатов", — сказал он.